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РИА Новости

Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази

14:01 04.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Суд в белорусском Бресте приговорил россиянку, перевозившую через границу республики крупнейшую за последние 25 лет партию психотропов и наркотиков (100 килограмм экстази и 550 грамм гашиша), к 17 годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Брестского областного суда.
"Судом назначено окончательно наказание ... в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Президент РФ Владимир Путин
28 октября, 12:33РИА Новости
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В мае брестские таможенники изъяли более 100 килограмм экстази и 550 грамм гашиша из тайников автомобиля россиянки, пересекавшей польско-белорусскую границу. На сайте таможенных органов Белоруссии отмечалось, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.
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БелоруссияРоссияВ мире
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