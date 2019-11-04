Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Власти Власти Сербии ожидают продолжения переговоров с косовоалбанскими властями через два-три месяца и готовы к компромиссным решениям, заявил президент страны Александр Вучич после встречи со спецпредставителем Госдепа США Мэтью Палмером.

Палмер совершает турне по Балканам, в рамках которого ранее посетил Приштину и провел встречи с косовоалбанскими политиками, а также представителями малых партий косовских сербов. В понедельник он имел разговор с сербским президентом Вучичем за закрытыми дверями, после чего они сделали заявления для СМИ.

"Уверен, что по вопросу Косово и Метохии мы скоро достигнем условий, через два или три месяца, для продолжения диалога. Хотим, чтобы диалог был серьезным, ответственным, вел к компромиссному решению", - заявил сербский президент после встречи.

"Сербия готова к компромиссу, но не готова к унижению, принижению собственного народа в Косово и Метохии и во всем государстве", - отметил Вучич.