Вучич заявил о готовности Сербии к компромиссу в диалоге по Косово

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Власти Сербии ожидают продолжения переговоров с косовоалбанскими властями через два-три месяца и готовы к компромиссным решениям, заявил президент страны Александр Вучич после встречи со спецпредставителем Госдепа США Мэтью Палмером.
Палмер совершает турне по Балканам, в рамках которого ранее посетил Приштину и провел встречи с косовоалбанскими политиками, а также представителями малых партий косовских сербов. В понедельник он имел разговор с сербским президентом Вучичем за закрытыми дверями, после чего они сделали заявления для СМИ.
"Уверен, что по вопросу Косово и Метохии мы скоро достигнем условий, через два или три месяца, для продолжения диалога. Хотим, чтобы диалог был серьезным, ответственным, вел к компромиссному решению", - заявил сербский президент после встречи.
"Сербия готова к компромиссу, но не готова к унижению, принижению собственного народа в Косово и Метохии и во всем государстве", - отметил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.