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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО

14:00 04.11.2019 (обновлено: 14:01 04.11.2019)
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники французской полиции
Сотрудники французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Неизвестные на юго-западе Франции ограбили средневековую церковь, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, протаранив на автомобиле дверь собора, сообщает местное издание Republique des Pyrenees.
Налет на церковь Сент-Мари, построенную в XI-XIII веках в городе Олорон-Сент-Мари (департамент Атлантические Пиренеи), произошел в ночь на понедельник.
Трое злоумышленников использовали автомобиль в качестве тарана, чтобы выломать боковую дверь собора. К передней части машины для этой цели был прикреплен большой кусок дерева. Отмечается, что дверь из цельной древесины также датируется Средними веками. Затем грабители перепилили решетку и проникли в ту зону здания, где выставлялись церковная утварь и другие ценные вещи.
Как сообщил мэр города Эрве Люкберей, добычей грабителей, в частности, стали золотые украшения, принадлежавшие некогда епископам Олорона. Некоторые другие предметы были сломаны и разбиты.
Налетчики бросили разбитый автомобиль на месте преступления и скрылись на запасной машине. Их розыск поручен сотрудникам местной жандармерии.
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Религия и мировоззрениеЮНЕСКОФранция
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