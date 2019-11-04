Во Франции грабители протаранили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО

Налет на церковь Сент-Мари, построенную в XI-XIII веках в городе Олорон-Сент-Мари (департамент Атлантические Пиренеи), произошел в ночь на понедельник.

Трое злоумышленников использовали автомобиль в качестве тарана, чтобы выломать боковую дверь собора. К передней части машины для этой цели был прикреплен большой кусок дерева. Отмечается, что дверь из цельной древесины также датируется Средними веками. Затем грабители перепилили решетку и проникли в ту зону здания, где выставлялись церковная утварь и другие ценные вещи.