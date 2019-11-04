Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что послужило причиной их расставания.
По его словам, из-за ритма жизни в мегаполисе супруги редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга.
"Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. <…> Все это повторялось из года в год".
Он также добавил, что хотел завести детей.
В октябре Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.
О расставании пары стало известно в начале июля. Супруги прожили в браке девять лет.
До этого певица была замужем четыре раза.
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