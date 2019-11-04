Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Украинские силовики саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств. Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания", — сообщил он.

По информации корреспондента РИА Новости, в 13:00 (мск) ополченцы ДНР запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил.

На месте присутствовали руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений республики.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.

Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.