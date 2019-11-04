Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T15:19Z
https://ria.ru/20191104/1560558760.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156055/91/1560559118_44:466:2857:2048_1036x0_80_0_0_ecd240c15b8f091a92a39c3ba2c323f9.jpg
РИА Новости

Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

13:40 04.11.2019 (обновлено: 15:19 04.11.2019)
22140
© AFP 2019 / Alexander KhudoteplyУкраинский силовики
Украинский силовики
© AFP 2019 / Alexander Khudoteply
ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 4 ноя — РИА Новости. Украинские силовики саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств. Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания", — сообщил он.

По информации корреспондента РИА Новости, в 13:00 (мск) ополченцы ДНР запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил.
На месте присутствовали руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений республики.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
10:20РИА Новости
В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) аналогичный процесс назначили на 4-е число.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 14:45РИА Новости
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
1195714749
Обсудить 6
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну как бы наследники Бендеры в своем репертуаре.
4 ноября, 14:16
ooleg
2500000
Рекомендуем
Капельницы
Пиар-директор сообщила о госпитализации дочери Клявера и Польны
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Врач проверяет капельницу
Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
15:17Путин отметил вклад граждан других стран в развитие связей с Россией
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
Лента новостейМолния