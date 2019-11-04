Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Вместе с президентом в церемонии участвовали представители различных религиозных объединений: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава русской старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.
Кроме того, в церемонии участвовали члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций.
После возложения Путин побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.