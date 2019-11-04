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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России

13:19 04.11.2019 (обновлено: 13:20 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14-го Восточноазиатского саммита
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14-го Восточноазиатского саммита
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо обеспечить цифровой суверенитет, при этом он указал, что в стране пока нет монополизации цифрового рынка, но следить за этим надо.

"Пока наши игроки не гиганты. Они достаточно крупные для нашего рынка, но если сравнивать их с Google, Apple или Huawei, то это не тот масштаб. Поэтому у нас такой монополизации рынка, на мой взгляд, еще пока нет", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

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При этом, по его словам, следить за этим надо. "Но очень важно, чтобы наши компании в сфере IT, в сфере интернет-коммуникаций, новых медиа все-таки были крупными и могли конкурировать с другими странами. Если бы у нас не было, условно говоря, "Яндекса" или Mail.ru, то вряд ли мы могли бы рекомендовать или предоставлять услуги поисковые, которые могут конкурировать с тем же самым Google, если бы это было раздроблено на 20 небольших компаний. А так нашими поисковыми услугами пользуются в русскоязычных странах", - заявил премьер.
Он отметил, что эти компании еще должны вырасти. "А когда я говорю о глобальных компаниях, здесь другая история. Они уже настолько большие, что способны навязывать свое мнение. В какой-то момент, потенциально, отрубать трафик, вводить ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств. Вот это является опасным, в этом смысле мы должны договориться о правилах игры. В этом смысле цифровой суверенитет в своей стране мы должны обеспечить", - заключил Медведев.
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Восточноазиатский саммит в БангкокеДмитрий МедведевБангкокРоссияЭкономика
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