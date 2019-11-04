Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России

"Пока наши игроки не гиганты. Они достаточно крупные для нашего рынка, но если сравнивать их с Google, Apple или Huawei, то это не тот масштаб. Поэтому у нас такой монополизации рынка, на мой взгляд, еще пока нет", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

При этом, по его словам, следить за этим надо. "Но очень важно, чтобы наши компании в сфере IT, в сфере интернет-коммуникаций, новых медиа все-таки были крупными и могли конкурировать с другими странами. Если бы у нас не было, условно говоря, "Яндекса" или Mail.ru, то вряд ли мы могли бы рекомендовать или предоставлять услуги поисковые, которые могут конкурировать с тем же самым Google, если бы это было раздроблено на 20 небольших компаний. А так нашими поисковыми услугами пользуются в русскоязычных странах", - заявил премьер.