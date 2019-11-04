Росгвардия и авиация присоединились к поиску пропавших в Уфе детей

УФА, 4 ноя - РИА Новости. Пятьдесят сотрудников Росгвардии Башкирии и авиация присоединились к поискам уфимца с двумя маленькими детьми, которые пропали девять дней назад, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.
"Пятьдесят сотрудников и военнослужащих специального назначения подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории Башкирии, и авиация Росгвардии присоединились к поискам жителя Уфы Артема Мазова и его двоих несовершеннолетних детей ",- сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей.
Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой, взял сыновей восьми и пяти лет, и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших так же подключились криминалисты из Москвы.