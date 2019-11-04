В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Петровское (Донецкая область) 4 ноя — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское, передает корреспондент РИА Новости.
Ответного сигнала от украинских силовиков пока не было.
На месте находятся руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.
Отвод сил в городах Золотое и Петровское
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) аналогичный процесс назначили на 4-е число.