Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T13:38Z
https://ria.ru/20191104/1560558041.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/84/1559588475_450:827:2621:2048_1036x0_80_0_0_bb18695786a4d3cda3c2447961aaf2fd.jpg
РИА Новости

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

13:08 04.11.2019 (обновлено: 13:38 04.11.2019)
364
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил. Архивное фото
Петровское (Донецкая область) 4 ноя — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское, передает корреспондент РИА Новости.
Ответного сигнала от украинских силовиков пока не было.
На месте находятся руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
10:20РИА Новости
В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией
Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) аналогичный процесс назначили на 4-е число.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 14:45РИА Новости
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
910102
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
Делегация из Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прибыла в Крым
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции рассказали о втором этапе поставок С-400
Капельницы
Пиар-директор сообщила о госпитализации дочери Клявера и Польны
Пират
Россиян на борту атакованного пиратами норвежского сухогруза не было
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и государственный советник, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН
Медведев провел встречу с главой МИД Мьянмы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев надеется на рост числа участников банка данных по терроризму
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Белорусский дипломат раскритиковал СПЧ ООН за двойные стандарты
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили
Президент Украины Владимир Зеленский
В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите АСЕАН. День второй
Медведев назвал слова Лукашенко о "втягивании Белоруссии в войны" странными
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния