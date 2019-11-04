В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил. Архивное фото

Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил

Петровское (Донецкая область) 4 ноя — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили белую ракету, означающую готовность приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское, передает корреспондент РИА Новости.

Ответного сигнала от украинских силовиков пока не было.

На месте находятся руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.

Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.