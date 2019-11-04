Медведев назвал темы переговоров с властями Таиланда

3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке

3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Поставка российской техники, в том числе самолетов и вертолетов, обсуждалась на двусторонних переговорах с руководством Поставка российской техники, в том числе самолетов и вертолетов, обсуждалась на двусторонних переговорах с руководством Таиланда в Бангкоке, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Мы обсуждали на переговорах разные направления. Очевидно, здесь можно назвать, что и так в повестке дня и может встать в повестку в ближайшее время: например, закупка российской техники, самолеты и вертолеты. Это большой и серьезный рынок, и для нас он, конечно, весьма и весьма интересен", - сказал Медведев.

Российский премьер сообщил, что обсуждались и вопросы сотрудничества в цифровой сфере и инфраструктурные проекты.

"Может быть, даже и изменения структуры товарооборота, переноса этих направлений в торговую сферу", - добавил Медведев. Он заявил, что есть неплохие возможности сотрудничества России и Таиланда в сельскохозяйственной сфере.

"Потому что мы можем поставлять туда мясо, которое активно потребляется в Таиланде, причем, разнообразное мясо, а наши партнеры из Таиланда будут поставлять в нашу страну тайские фрукты, как известно, очень высокого качества. Это те фрукты, которые мы не можем заместить импортом", - пояснил глава правительства.

По его словам, одна из крупнейших тайских фирм уже проинвестировала в молочное производство России около 1 миллиарда долларов.