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РИА Новости

Медведев назвал темы переговоров с властями Таиланда

13:01 04.11.2019 (обновлено: 13:12 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (справа) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Поставка российской техники, в том числе самолетов и вертолетов, обсуждалась на двусторонних переговорах с руководством Таиланда в Бангкоке, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы обсуждали на переговорах разные направления. Очевидно, здесь можно назвать, что и так в повестке дня и может встать в повестку в ближайшее время: например, закупка российской техники, самолеты и вертолеты. Это большой и серьезный рынок, и для нас он, конечно, весьма и весьма интересен", - сказал Медведев.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча
14 ноября 2018, 03:27РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Таиланда
Российский премьер сообщил, что обсуждались и вопросы сотрудничества в цифровой сфере и инфраструктурные проекты.
"Может быть, даже и изменения структуры товарооборота, переноса этих направлений в торговую сферу", - добавил Медведев. Он заявил, что есть неплохие возможности сотрудничества России и Таиланда в сельскохозяйственной сфере.
"Потому что мы можем поставлять туда мясо, которое активно потребляется в Таиланде, причем, разнообразное мясо, а наши партнеры из Таиланда будут поставлять в нашу страну тайские фрукты, как известно, очень высокого качества. Это те фрукты, которые мы не можем заместить импортом", - пояснил глава правительства.
По его словам, одна из крупнейших тайских фирм уже проинвестировала в молочное производство России около 1 миллиарда долларов.
"Это очень серьезная сумма, и они имеют планы инвестировать дальше. Это можно только приветствовать", - сказал Медведев.
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Восточноазиатский саммит в БангкокеДмитрий МедведевБангкокТаиландПолитика
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