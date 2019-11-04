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РИА Новости

Медведев оценил успехи России в продвижении цифровой повестки дня

12:59 04.11.2019 (обновлено: 13:26 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. У России есть неплохие решения в цифровой повестке, в том числе по безопасности, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сами пока не считаем, что достигли каких-то фантастических успехов в продвижении цифровой повестки дня. Это, действительно, наша внутренняя повестка дня сейчас. Но в ряде сфер у нас есть неплохие решения", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

Среди них премьер указал обеспечение информационной и кибербезопасности.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14-го Восточноазиатского саммита
13:19РИА Новости
Медведев заявил о необходимости обеспечить цифровой суверенитет в России
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Восточноазиатский саммит в БангкокеБангкокДмитрий МедведевРоссияВ мире
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