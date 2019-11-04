Медведев оценил успехи России в продвижении цифровой повестки дня

"Мы сами пока не считаем, что достигли каких-то фантастических успехов в продвижении цифровой повестки дня. Это, действительно, наша внутренняя повестка дня сейчас. Но в ряде сфер у нас есть неплохие решения", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.