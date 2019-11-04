Медведев оценил успехи России в продвижении цифровой повестки дня

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. У России есть неплохие решения в цифровой повестке, в том числе по безопасности, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы сами пока не считаем, что достигли каких-то фантастических успехов в продвижении цифровой повестки дня. Это, действительно, наша внутренняя повестка дня сейчас. Но в ряде сфер у нас есть неплохие решения", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.
Среди них премьер указал обеспечение информационной и кибербезопасности.