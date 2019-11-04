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РИА Новости

Делегация из Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прибыла в Крым

12:59 04.11.2019 (обновлено: 13:00 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на побережье Крыма с парусника "Херсонес"
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом прибыла в Крым для проведения переговоров с руководством Севастополя и бизнесменами города, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Сирийская делегация, которую возглавляет губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад, прибыла на полуостров. Визит состоится в рамках работы, которую начал мой коллега, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. Между Тартусом и Севастополем ранее состоялось историческое подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, на котором мне довелось присутствовать. В основе договора - развитие морского пути "Севастополь-Тартус", в перевалке через наш порт того, что необходимо Сирии: зерна и строительных материалов", - сказал РИА Новости Белик.
В ходе визита в Севастополь в понедельник пройдет встреча губернатора провинции Тартус с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым и членами правительства Севастополя. Запланирована также встреча сирийской делегации с бизнесменами региона.
Крым
15 октября, 04:07РИА Новости
Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
В январе 2019 года правительство Севастополя и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют развивать проекты в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.
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Михаил РазвожаевДмитрий БеликДмитрий СаблинКрымСирияВ мире
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