Делегация из Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прибыла в Крым

"Сирийская делегация, которую возглавляет губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад, прибыла на полуостров. Визит состоится в рамках работы, которую начал мой коллега, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин. Между Тартусом и Севастополем ранее состоялось историческое подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, на котором мне довелось присутствовать. В основе договора - развитие морского пути "Севастополь-Тартус", в перевалке через наш порт того, что необходимо Сирии: зерна и строительных материалов", - сказал РИА Новости Белик.