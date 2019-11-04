Альтернативы многостороннему сотрудничеству и ВТО нет, заявил Медведев

"Что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям. Товарные потоки ходят по общим правилам, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил. Наверное, я еще раз говорю, эта система не совершенна, но альтернативы такому комплексному системному регулированию на многосторонней основе не существует, иначе мы будем отброшены в 19 век", - сказал он.