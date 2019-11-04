Альтернативы многостороннему сотрудничеству и ВТО нет, заявил Медведев

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, таким как ВТО, нет, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Я думаю, что никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО, не просматривается", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.
Он отметил, что в ВТО много недостатков, много недоговоренностей, и США, в частности, расшатывают устои Всемирной торговой организации, хотят менять правила, однако, по словам премьера, необходимо участвовать в восстановлении понимания необходимости ВТО.
Медведев добавил, что Россия будет всячески способствовать восстановлению понимания важности международных торговых организаций, в частности, ВТО.
"Что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям. Товарные потоки ходят по общим правилам, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил. Наверное, я еще раз говорю, эта система не совершенна, но альтернативы такому комплексному системному регулированию на многосторонней основе не существует, иначе мы будем отброшены в 19 век", - сказал он.
"Я уверен, что в конечном счете мы все равно придем к осознанию ценности таких международных организаций и они восстановят свое регулятивное значение, во всяком случае Российская Федерация этому всячески будет способствовать", - заявил он.