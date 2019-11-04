БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили, заявив, что "отмена любого саммита это не вселенская трагедия", но встречи на уровне глав государств полезны.
"Отмена любого саммита это не вселенская трагедия. Но если хотите узнать мое мнение, то, безусловно, саммиты, встречи на уровне глав государств и правительств полезны", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.
По его словам, саммиты это не панацея, но они позволяют решать самые разные вопросы - многосторонние и двусторонние
"Это позволяет сверить часы... личный контакт ничем не заменить", - добавил Медведев.