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РИА Новости

Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили

12:47 04.11.2019 (обновлено: 12:57 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили, заявив, что "отмена любого саммита это не вселенская трагедия", но встречи на уровне глав государств полезны.

"Отмена любого саммита это не вселенская трагедия. Но если хотите узнать мое мнение, то, безусловно, саммиты, встречи на уровне глав государств и правительств полезны", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
1 ноября, 14:56РИА Новости
Москва следит за усилиями по нормализации обстановки в Чили, заявили в МИД
По его словам, саммиты это не панацея, но они позволяют решать самые разные вопросы - многосторонние и двусторонние
"Это позволяет сверить часы... личный контакт ничем не заменить", - добавил Медведев.
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АТЭСВосточноазиатский саммит в БангкокеДмитрий МедведевЧилиВ мире
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