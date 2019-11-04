Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили

"Отмена любого саммита это не вселенская трагедия. Но если хотите узнать мое мнение, то, безусловно, саммиты, встречи на уровне глав государств и правительств полезны", - сказал российский премьер журналистам по итогам XIV Восточноазиатского саммита в Бангкоке.