В Москве спасли застрявшего внутри столба котенка

"Извлекали бедолагу с помощью аркана вслепую. Дмитрий Завражин управлял арканом на ощупь. А коллеги координировали его действия с помощью изображения, полученного на видеокамеру мобильно телефона. Несколько раз ребятам удавалось подцепить малыша, но он срывался вниз", — рассказали в пресс-службе.