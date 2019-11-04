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РИА Новости

В Москве спасли застрявшего внутри столба котенка

12:45 04.11.2019 (обновлено: 15:01 04.11.2019)
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© Instagram канал "sunny_rescuer"Сотрудники добровольной организации "СпасРезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации СпасРезерв во время спасения котенка из отверстия столба
© Instagram канал "sunny_rescuer"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Москве спасатели помогли выбраться котенку, застрявшему внутри столба, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
© Instagram канал "sunny_rescuer"

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

Сотрудники добровольной организации СпасРезерв во время спасения котенка из отверстия столба
1 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
© Instagram канал "sunny_rescuer"

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

Сотрудники добровольной организации СпасРезерв во время спасения котенка из отверстия столба
2 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
© Instagram канал "sunny_rescuer"

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

Сотрудники добровольной организации СпасРезерв во время спасения котенка из отверстия столба
3 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
1 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
2 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
3 из 3

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба

© Instagram канал "sunny_rescuer"
Вечером 3 ноября к представителям добровольной организации "Спасрезерв" поступила просьба спасти котенка, который громко мяукал, оказавшись на дне полого столба на глубине двух метров.

"Извлекали бедолагу с помощью аркана вслепую. Дмитрий Завражин управлял арканом на ощупь. А коллеги координировали его действия с помощью изображения, полученного на видеокамеру мобильно телефона. Несколько раз ребятам удавалось подцепить малыша, но он срывался вниз", — рассказали в пресс-службе.

После третьей попытки добровольцы смогли поднять животное на уровень отверстия и вытащили его. Котенок сильно замерз и был слаб, но не получил никаких травм.
В ветеринарной клинике подтвердили, что он здоров. Теперь волонтеры ищут спасенному котенку дом.
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ГОЧСиПБМоскваПроисшествия
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