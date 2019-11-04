В Москве спасли застрявшего внутри столба котенка

Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
Сотрудники добровольной организации "Спасрезерв" во время спасения котенка из отверстия столба
"Извлекали бедолагу с помощью аркана вслепую. Дмитрий Завражин управлял арканом на ощупь. А коллеги координировали его действия с помощью изображения, полученного на видеокамеру мобильно телефона. Несколько раз ребятам удавалось подцепить малыша, но он срывался вниз", — рассказали в пресс-службе.