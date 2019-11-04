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РИА Новости

В Турции рассказали о втором этапе поставок С-400

12:40 04.11.2019
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© AFP 2019 / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© AFP 2019 / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
АНКАРА, 4 ноя - РИА Новости. Второй этап поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию предусматривает их совместное производство, это может быть реализовано к концу 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года", - сказал Демир в эфире телеканала NTV.
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Он добавил, что продолжаются технические консультации с российской стороной о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.
Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в апреле 2017 года в Москве. Он стал крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО. Согласно контракту, Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасность
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