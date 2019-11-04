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РИА Новости

Медведев надеется на рост числа участников банка данных по терроризму

12:35 04.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что количество участников Международного банка данных по противодействию терроризму увеличится.
"Мы надеемся, что российские инициативы последних лет, одобренные в рамках саммита (АСЕАН), помогут дать коллективный отпор новым вызовам и угрозам. В этом смысле хочу отметить, что растет число участников созданного Россией Международного банка данных по противодействию терроризму. К нему в настоящий момент подключены 47 спецслужб из 36 стран", - заявил он на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.
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"Мы исходим из того, что список участников будет расширяться", - сказал Медведев. Премьер добавил, что указанные спецслужбы работают вместе с международными организациями, борющимися с терроризмом.
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Восточноазиатский саммит в БангкокеДмитрий МедведевБангкокРоссияВ мире
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