Медведев надеется на рост числа участников банка данных по терроризму

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что количество участников Международного банка данных по противодействию терроризму увеличится.
"Мы надеемся, что российские инициативы последних лет, одобренные в рамках саммита (АСЕАН), помогут дать коллективный отпор новым вызовам и угрозам. В этом смысле хочу отметить, что растет число участников созданного Россией Международного банка данных по противодействию терроризму. К нему в настоящий момент подключены 47 спецслужб из 36 стран", - заявил он на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.
"Мы исходим из того, что список участников будет расширяться", - сказал Медведев. Премьер добавил, что указанные спецслужбы работают вместе с международными организациями, борющимися с терроризмом.