Медведев провел встречу с главой МИД Мьянмы

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с госсоветником, министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Встреча прошла на полях Восточноазиатского саммита в Бангкоке. Медведев и Аун Сан Су Чжи провели беседу за закрытыми дверями.
На переговорах присутствовали с российской стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Анатолий Тихонов, замдиректора Росфинмониторинга Владимир Глотов.