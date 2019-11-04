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РИА Новости

Медведев провел встречу с главой МИД Мьянмы

12:25 04.11.2019 (обновлено: 12:48 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и государственный советник, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и государственный советник, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел переговоры с госсоветником, министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Встреча прошла на полях Восточноазиатского саммита в Бангкоке. Медведев и Аун Сан Су Чжи провели беседу за закрытыми дверями.
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
Вчера, 15:03РИА Новости
Медведев провел встречу с премьером Лаоса
На переговорах присутствовали с российской стороны министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МИД Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Анатолий Тихонов, замдиректора Росфинмониторинга Владимир Глотов.
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Восточноазиатский саммит в БангкокеАун Сан Су ЧжиДмитрий МедведевМИД МьянмыМьянмаРоссияПолитика
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