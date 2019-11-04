Медведев назвал экономические санкции инструментом политического давления

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сожалеет о том, что санкции стали инструментом политического давления, провоцирующим торговые войны.
"К сожалению, в мире все чаще применяются экономические санкции, ставшие инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это погружает нас в ту самую неопределенность, с которой и начались выступления (на саммите ВАС)", - сказал российский премьер на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.
Он отметил, что в России видят, как в ряде государств нарастают протекционистские настроения, "которые материализуются в конкретные политические и правовые решения". "Они приводят к масштабным торговым войнам", - подчеркнул премьер.
При этом, по словам Медведева, в Азии, наоборот, ширится понимание того, что необходимо искать новые форматы, методы конструктивного и неконфликтного взаимодействия, а не разбиваться на противоборствующие блоки и союзы. "Это доказывает сложившаяся в регионе конфигурация межгосударственных отношений и настрой стран Азии на создание единого открытого и недискриминационного рынка", - отметил Медведев, добавив, что российская сторона это приветствует.