Медведев назвал экономические санкции инструментом политического давления

"К сожалению, в мире все чаще применяются экономические санкции, ставшие инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это погружает нас в ту самую неопределенность, с которой и начались выступления (на саммите ВАС)", - сказал российский премьер на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.