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РИА Новости

Медведев назвал экономические санкции инструментом политического давления

12:24 04.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сожалеет о том, что санкции стали инструментом политического давления, провоцирующим торговые войны.

"К сожалению, в мире все чаще применяются экономические санкции, ставшие инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Все это погружает нас в ту самую неопределенность, с которой и начались выступления (на саммите ВАС)", - сказал российский премьер на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.

Он отметил, что в России видят, как в ряде государств нарастают протекционистские настроения, "которые материализуются в конкретные политические и правовые решения". "Они приводят к масштабным торговым войнам", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
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При этом, по словам Медведева, в Азии, наоборот, ширится понимание того, что необходимо искать новые форматы, методы конструктивного и неконфликтного взаимодействия, а не разбиваться на противоборствующие блоки и союзы. "Это доказывает сложившаяся в регионе конфигурация межгосударственных отношений и настрой стран Азии на создание единого открытого и недискриминационного рынка", - отметил Медведев, добавив, что российская сторона это приветствует.
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Восточноазиатский саммит в БангкокеВосточноазиатский саммитДмитрий МедведевБангкокРоссияВ мире
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