Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Космический корабль Cygnus прибыл на Космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 3,7 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.

В данный момент корабль находится в 10-12 метрах от станции, стыковка со станцией началась с захвата Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук.

Планируется, что корабль будет оставаться на МКС до 13 января.

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus привезет на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.