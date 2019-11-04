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РИА Новости

Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС

12:19 04.11.2019 (обновлено: 12:21 04.11.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 3,7 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.
В данный момент корабль находится в 10-12 метрах от станции, стыковка со станцией началась с захвата Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук.
Планируется, что корабль будет оставаться на МКС до 13 января.
Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
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2 ноября, 20:35Радио Sputnik
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Кроме того, Cygnus привезет на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
Этот полет стал, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, рейс впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCygnusНАСА
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