Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 3,7 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus 2 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.
The #Cygnus resupply ship from @NorthropGrumman has reached its 10-12 meter capture point at the station. @Astro_Jessica and @Astro_Christina are go to capture Cygnus. #AskNASA | https://t.co/lCvrNKYM9r pic.twitter.com/sT06IwCXlg— Intl. Space Station (@Space_Station) 4 ноября 2019 г.
В данный момент корабль находится в 10-12 метрах от станции, стыковка со станцией началась с захвата Cygnus механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавты НАСА Джессика Меир и Кристина Кук.
Планируется, что корабль будет оставаться на МКС до 13 января.
Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
Кроме того, Cygnus привезет на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
Этот полет стал, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, рейс впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.