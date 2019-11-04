Спикеры парламентов стран G20 заявили о готовности бороться с коррупцией

ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Руководители парламентов стран "Группы двадцати" заявили о готовности бороться с коррупцией, согласно опубликованному в понедельник совместному заявлению участников их встречи в Токио.
"Мы преисполнены решимости бороться с коррупцией во всех её формах, отказывать в убежище коррупционерам и их коррупционным доходам, и обеспечивать открытость, прозрачность и подотчетность управления на всех уровнях", - говорится в документе.
"В этих целях мы будем поддерживать принятие законов, включая меры по борьбе с коррупцией", - подчеркнули участники саммита.
В российской делегации в саммите участвовали, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.