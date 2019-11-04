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РИА Новости

Спикеры парламентов стран G20 заявили о готовности бороться с коррупцией

12:17 04.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Руководители парламентов стран "Группы двадцати" заявили о готовности бороться с коррупцией, согласно опубликованному в понедельник совместному заявлению участников их встречи в Токио.
"Мы преисполнены решимости бороться с коррупцией во всех её формах, отказывать в убежище коррупционерам и их коррупционным доходам, и обеспечивать открытость, прозрачность и подотчетность управления на всех уровнях", - говорится в документе.
"В этих целях мы будем поддерживать принятие законов, включая меры по борьбе с коррупцией", - подчеркнули участники саммита.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
28 июня, 09:21РИА Новости
Орешкин заявил об отсутствии у "двадцатки" единой позиции по реформе ВТО
В российской делегации в саммите участвовали, в частности, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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Большая двадцаткаКонстантин КосачевТокиоВ мире
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