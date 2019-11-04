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РИА Новости

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

12:13 04.11.2019 (обновлено: 13:09 04.11.2019)
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© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Также необходимо отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.
Диетологи также рекомендуют попробовать интервальный режим питания, при котором употреблять пищу можно в определенные часы.
Помимо этого, очень важно сократить количество стресса в своей жизни: обратиться к психологу, заняться медитациями и почаще общаться с родными и друзьями. Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность (не спортивные упражнения) — прогулки, уборка, работа в саду.
Лишние сантиметры на талии
10 июля, 11:55Радио Sputnik
Ученые назвали "ключ" к эффективному похудению
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ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
. Полнота это болезнь бедных.
4 ноября, 12:56
Сергей Музыченко
1500409
Самый лучший способ в России похудеть, это работать на одной работе.
4 ноября, 12:55
yangibon
9001206
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