Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу. Также необходимо отказаться от сладких напитков, в том числе энергетиков.

Помимо этого, очень важно сократить количество стресса в своей жизни: обратиться к психологу, заняться медитациями и почаще общаться с родными и друзьями. Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность (не спортивные упражнения) — прогулки, уборка, работа в саду.