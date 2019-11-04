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РИА Новости

СМИ: в Кашмире десять человек пострадали при взрыве гранаты на рынке

11:59 04.11.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 10 мирных жителей получили ранения после того, как террористы взорвали гранату на одном из рынков в индийском городе Сринагаре союзной территории Джамму и Кашмир, передает агентство ANI.
Обстоятельства нападения пока не приводятся.
К настоящему времени район теракта оцеплен, полиция ведет поиски преступников.
Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
В конце минувшей недели решение правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир формально вступило в силу. Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.
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Джамму и КашмирИндияВ мире
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