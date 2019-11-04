СМИ: в Кашмире десять человек пострадали при взрыве гранаты на рынке

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 10 мирных жителей получили ранения после того, как террористы взорвали гранату на одном из рынков в индийском городе Сринагаре союзной территории Джамму и Кашмир, передает агентство ANI.
Обстоятельства нападения пока не приводятся.
Jammu and Kashmir: 10 injured in a grenade attack in a market on Maulana Azad Road in Srinagar. pic.twitter.com/VSHDdZSuBR— ANI (@ANI) 4 ноября 2019 г.
К настоящему времени район теракта оцеплен, полиция ведет поиски преступников.
Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
В конце минувшей недели решение правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир формально вступило в силу. Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.