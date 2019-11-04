СМИ: в Кашмире десять человек пострадали при взрыве гранаты на рынке

Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

В конце минувшей недели решение правительства Индии о создании двух союзных территорий Ладакх и Джамму и Кашмир на месте бывшего штата Джамму и Кашмир формально вступило в силу. Фактически же штат перестал существовать в августе. Вслед за этим активность сепаратистских группировок, выступающих за отделение мусульманского Кашмира от Индии, резко возросла.