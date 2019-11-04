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РИА Новости

Крупнейшему производителю воды "Нарзан" угрожают банкротством

12:02 04.11.2019 (обновлено: 14:57 04.11.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур
Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
Так, кредитор ООО "С-Транс" собирается взыскать с АО "Нарзан" долг за услуги по автомобильной перевозке грузов, сообщил в разговоре с РБК гендиректор компании Сергей Жолобов.
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По его словам, общая сумма претензий по двум искам, один из которых удовлетворен судом, составляет 2,6 миллиона рублей.
В свою очередь гендиректор АО "Нарзан" Алексей Зобков заявил, что ряд логистических компаний, выполнявших обязательства ненадлежащим образом, пытаются опорочить имя "Нарзана", однако на самом деле оснований для банкротства или предбанкротного состояния нет.
АО "Нарзан" — один из двух легальных производителей воды "Нарзан", которую добывают на месторождениях в Ставропольском крае, на сегодня.
Стакан воды
27 мая 2015, 11:39РИА Новости
Суд на Ставрополье отказался начать банкротство ОАО "Нарзан"Фирма "Актис" подала 15 апреля заявление о банкротстве "Нарзана", поскольку производитель минеральной воды имел долг перед ней в размере 9,6 миллиона рублей.
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РБК (медиагруппа)РоссияЭкономика
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