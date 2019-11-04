Крупнейшему производителю воды "Нарзан" угрожают банкротством

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление размещено на портале "Федресурс".
По его словам, общая сумма претензий по двум искам, один из которых удовлетворен судом, составляет 2,6 миллиона рублей.
В свою очередь гендиректор АО "Нарзан" Алексей Зобков заявил, что ряд логистических компаний, выполнявших обязательства ненадлежащим образом, пытаются опорочить имя "Нарзана", однако на самом деле оснований для банкротства или предбанкротного состояния нет.
АО "Нарзан" — один из двух легальных производителей воды "Нарзан", которую добывают на месторождениях в Ставропольском крае, на сегодня.