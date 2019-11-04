Крупнейшему производителю воды "Нарзан" угрожают банкротством

По его словам, общая сумма претензий по двум искам, один из которых удовлетворен судом, составляет 2,6 миллиона рублей.

В свою очередь гендиректор АО "Нарзан" Алексей Зобков заявил, что ряд логистических компаний, выполнявших обязательства ненадлежащим образом, пытаются опорочить имя "Нарзана", однако на самом деле оснований для банкротства или предбанкротного состояния нет.