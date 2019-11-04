Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T11:52Z
https://ria.ru/20191104/1560556405.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156017/76/1560177633_0:272:3125:2029_1036x0_80_0_0_432b2aaf3ab40f89c52d6f9ec2d07e12.jpg
РИА Новости

Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии

11:52 04.11.2019
1081
© REUTERS / Peter NichollsПолицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 тел, в британском городе Грейс
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 тел, в британском городе Грейс
© REUTERS / Peter Nicholls
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 тел, в британском городе Грейс
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.
Местные жители во время молебна по погибшим в грузовике в Великобритании в деревне Фу Суан, провинции Нгеан
Вчера, 08:00РИА Новости
Тридцать девять трупов. Как в Британии торгуют людьми
Восемь подозреваемых в причастности к организации сети по отправке незаконных мигрантов были задержаны 3 ноября в провинции Нгеан. Сообщается, что 21 житель этого региона пропал в Великобритании, покинув страну в период с апреля по август. Власти провинции собирают образцы ДНК родственников пропавших для опознания жертв трагедии в Эссексе.
На прошлой неделе полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала двух человек в провинции Хатинь.
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены 39 замороженных тел, в британском городе Грейс
Вчера, 08:00РИА Новости
Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"
В Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
Как сообщает полицейское управление Эссекса, по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются 40-летний Ронан Хьюджес и его брат, 34-летний Кристофер. Оба разыскиваемых - выходцы из североирландского графства Арма, однако могут проживать как в Северной Ирландии, так и в республике Ирландия.
Грузовик с 39 телами в британском городе Грейс
23 октября, 15:01РИА Новости
Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии
701100
Обсудить 0
ЭссексВьетнамВ мире
Рекомендуем
Каракас
Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус
Акции протеста в Ираке
В Ираке пять человек погибли при нападении на консульство Ирана, пишут СМИ
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Скорая помощь, Индия
СМИ: в Кашмире десять человек пострадали при взрыве гранаты на рынке
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Глава эстонского МИД рекомендовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Вид на столицу Сальвадора город Сан-Сальвадор
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Туристы на смотровой площадке Ниагарского водопада
Шторм сдвинул к водопадам Ниагары судно, застрявшее на скалах 100 лет назад
Бухта Халонг во Вьетнаме
Медведев оценил диалог АСЕАН и КНР по урегулированию территориальных споров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния