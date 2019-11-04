В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком

"Пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате порыва трубы у частного дома. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего", - сказал собеседник агентства, уточнив, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медпомощь.