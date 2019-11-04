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РИА Новости

В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком

11:50 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
НОВОСИБИРСК, 4 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина в Новосибирске упала в яму с кипятком, она госпитализирована, следователи проводят проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате порыва трубы у частного дома. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего", - сказал собеседник агентства, уточнив, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медпомощь.
Автомобиль Следственного комитета РФ
1 октября, 11:26РИА Новости
В Новосибирске завели дело после падения женщины и ребенка в яму с кипятком
Инцидент произошел вечером 2 ноября в Кировском районе Новосибирска на улице Костычева.
Местные СМИ со ссылкой на внучку пострадавшей сообщили, что женщине, которая провалилась в кипяток, 89 лет, с ожогами более 40% тела она находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.
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Следственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
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