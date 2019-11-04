В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком

НОВОСИБИРСК, 4 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина в Новосибирске упала в яму с кипятком, она госпитализирована, следователи проводят проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате порыва трубы у частного дома. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего", - сказал собеседник агентства, уточнив, что женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медпомощь.
Инцидент произошел вечером 2 ноября в Кировском районе Новосибирска на улице Костычева.
Местные СМИ со ссылкой на внучку пострадавшей сообщили, что женщине, которая провалилась в кипяток, 89 лет, с ожогами более 40% тела она находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.