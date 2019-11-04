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РИА Новости

В Приморье три человека погибли при столкновении легковушки с трактором

11:44 04.11.2019 (обновлено: 11:45 04.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении автомобиля с трактором в районе 488 километра автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры Toyota Prius: 24-летняя женщина и 4-х летний мальчик", - сообщил представитель ведомства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Он добавил, что авария произошла в темное время суток. Стаж водителя легковушки составляет 2 года, и он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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