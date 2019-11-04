В Приморье три человека погибли при столкновении легковушки с трактором

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении автомобиля с трактором в районе 488 километра автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры Toyota Prius: 24-летняя женщина и 4-х летний мальчик", - сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что авария произошла в темное время суток. Стаж водителя легковушки составляет 2 года, и он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.