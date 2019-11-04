Вышел второй тизер продолжения "Молодого папы"

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Канал HBO выложил на YouTube второй тизер сериала Паоло Соррентино "Новый папа" — продолжения шоу "Молодой папа", . Канал HBO выложил на YouTube второй тизер сериала Паоло Соррентино "Новый папа" — продолжения шоу "Молодой папа", сообщает NME.

На опубликованном видео глава католической церкви в исполнении Джона Малковича произносит: "Все в мире должны знать, кто папа. Это не тщеславие, это необходимость". В ролике можно увидеть и его предшественника, которого сыграл Джуд Лоу.

В мае стало известно, что в проекте примет участие Мэрилин Мэнсон. Пока нет информации о том, кого он сыграет. Еще одной приглашенной звездой станет Шэрон Стоун.