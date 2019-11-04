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РИА Новости
Культура

Вышел второй тизер продолжения "Молодого папы"

12:17 04.11.2019
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Канал HBO выложил на YouTube второй тизер сериала Паоло Соррентино "Новый папа" — продолжения шоу "Молодой папа", сообщает NME.
На опубликованном видео глава католической церкви в исполнении Джона Малковича произносит: "Все в мире должны знать, кто папа. Это не тщеславие, это необходимость". В ролике можно увидеть и его предшественника, которого сыграл Джуд Лоу.
В мае стало известно, что в проекте примет участие Мэрилин Мэнсон. Пока нет информации о том, кого он сыграет. Еще одной приглашенной звездой станет Шэрон Стоун.
Премьера сериала на HBO состоится в январе 2020 года.
Кадр из сериала Молодой Папа
25 июля, 15:17Культура
На Венецианском кинофестивале покажут продолжение сериала "Молодой папа"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжон МалковичМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)YouTubeШэрон Стоун
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