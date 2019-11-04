Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 19 раз", - заявил представитель ведомства. По его словам, по территории республики выпущено 36 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики.