Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса

В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 19 раз", - заявил представитель ведомства. По его словам, по территории республики выпущено 36 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики.