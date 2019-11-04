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РИА Новости

В Башкирии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

11:24 04.11.2019 (обновлено: 11:25 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек скончался, четверо с травмами госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД региона.
По данным ведомства, авария произошла в Туймазинском районе на автодороге Шаран-Туймазы, столкнулись встречные ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего жителя Шаранского района и Hyundai Accent, за рулём которого находился 29-летний водитель.
"В результате аварии 33-летний пассажир ВАЗ скончался на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы. Также с травмами в больницу доставлены два пассажира Hyundai",- сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Ведомство отмечает, что водитель отечественного автомобиля не имел водительских прав.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 18:26РИА Новости
В Северной Осетии один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями
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Республика БашкортостанТуймазинский районРоссияПроисшествия
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