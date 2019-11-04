В Башкирии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями

УФА, 4 ноя - РИА Новости. Один человек скончался, четверо с травмами госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД региона.
По данным ведомства, авария произошла в Туймазинском районе на автодороге Шаран-Туймазы, столкнулись встречные ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего жителя Шаранского района и Hyundai Accent, за рулём которого находился 29-летний водитель.
"В результате аварии 33-летний пассажир ВАЗ скончался на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы. Также с травмами в больницу доставлены два пассажира Hyundai",- сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Ведомство отмечает, что водитель отечественного автомобиля не имел водительских прав.