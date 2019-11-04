В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

"Микроавтобус Volkswagen двигался в сторону Москвы. Водитель въехал в фонарный столб. На этом участке идут ремонтные работы, из-за этого небольшой скоростной режим, и это, наверное, спасло людей. Пять человек пострадали — сам водитель и четыре пассажира. Травмы не угрожают жизни и здоровью", — сообщил Ярцев.