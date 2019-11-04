В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб в Тульской области утром в понедельник, пять человек получили травмы, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.
По его словам, ДТП произошло в 05:55 мск на трассе "Крым" в Ясногорском районе области.
"Микроавтобус Volkswagen двигался в сторону Москвы. Водитель въехал в фонарный столб. На этом участке идут ремонтные работы, из-за этого небольшой скоростной режим, и это, наверное, спасло людей. Пять человек пострадали — сам водитель и четыре пассажира. Травмы не угрожают жизни и здоровью", — сообщил Ярцев.
Сотрудники ГИБДД склоняются к версии о том, что водитель потерял контроль над дорогой из-за усталости.
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