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РИА Новости

В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

11:22 04.11.2019 (обновлено: 11:55 04.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб в Тульской области утром в понедельник, пять человек получили травмы, сообщил РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Андрей Ярцев.
По его словам, ДТП произошло в 05:55 мск на трассе "Крым" в Ясногорском районе области.

"Микроавтобус Volkswagen двигался в сторону Москвы. Водитель въехал в фонарный столб. На этом участке идут ремонтные работы, из-за этого небольшой скоростной режим, и это, наверное, спасло людей. Пять человек пострадали — сам водитель и четыре пассажира. Травмы не угрожают жизни и здоровью", — сообщил Ярцев.

Сотрудники ГИБДД склоняются к версии о том, что водитель потерял контроль над дорогой из-за усталости.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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УМВДГИБДД МВД РФЯсногорский районРоссияТульская областьПроисшествия
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