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РИА Новости

Загрязнение воздуха в столичном регионе Индии достигло критического уровня

11:15 04.11.2019
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© РИА Новости / Инсаф БасировСмог в Нью-Дели
Смог в Нью-Дели
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Смог в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Национальном столичном округе Индии Дели на прошедших выходных достиг критического, в десятки раз превысив безопасную для здоровья человеку норму, установленную ВОЗ.
В ноябре качество атмосферы в Нью-Дели, который и без того считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. В воздухе в разы возрастает концентрация мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). Основная причина заключается в том, что осенью крестьяне начинают жечь стерню на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, и этот дым провоцирует сильнейшее загрязнение воздуха расположенного в низине города.
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Как отмечает в понедельник журнал India Today, в воскресенье Индекс качества воздуха (AQI) здесь уже было попросту невозможно измерить, так как у установленных на улицах регистраторов трехзначное табло, и все они застыли на показателе 999 (при норме 0-50).
Школы в Нью-Дели уже несколько дней остаются закрытыми, почти 40 рейсов в Международном аэропорту имени Индиры Ганди были отменены, а строительные работы – приостановлены в свете того, что город накрыт непроницаемым смогом.
С понедельника в столице вступили в силу ограничения на использование частных автомобилей. В период с 4 по 15 ноября по четным календарным дням жителям Нью-Дели разрешено использовать только авто с четными номерами, а по нечетным – с нечетными. Исключения действуют для женщин, которые ездят в одиночку, а также для автомобилей, отвозящих детей в школу и забирающих их.
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Эксперты системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), входящей в подчинение министерства землеведения Индии, ранее сообщили о росте числа очагов возгорания жнивья в штатах Пенджаб и Харьяна на 90% менее чем за три дня. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать пожнивные остатки, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.
Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.
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ВОЗНью-ДелиИндияВ мире
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