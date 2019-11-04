Загрязнение воздуха в столичном регионе Индии достигло критического уровня

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноя – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Национальном столичном округе Уровень загрязнения воздуха в Национальном столичном округе Индии Дели на прошедших выходных достиг критического, в десятки раз превысив безопасную для здоровья человеку норму, установленную ВОЗ

В ноябре качество атмосферы в Нью-Дели , который и без того считается одной из самых грязных столиц мира, резко ухудшается. В воздухе в разы возрастает концентрация мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). Основная причина заключается в том, что осенью крестьяне начинают жечь стерню на убранных полях вокруг Нью-Дели и в соседних штатах, и этот дым провоцирует сильнейшее загрязнение воздуха расположенного в низине города.

Как отмечает в понедельник журнал India Today , в воскресенье Индекс качества воздуха (AQI) здесь уже было попросту невозможно измерить, так как у установленных на улицах регистраторов трехзначное табло, и все они застыли на показателе 999 (при норме 0-50).

Школы в Нью-Дели уже несколько дней остаются закрытыми, почти 40 рейсов в Международном аэропорту имени Индиры Ганди были отменены, а строительные работы – приостановлены в свете того, что город накрыт непроницаемым смогом.

С понедельника в столице вступили в силу ограничения на использование частных автомобилей. В период с 4 по 15 ноября по четным календарным дням жителям Нью-Дели разрешено использовать только авто с четными номерами, а по нечетным – с нечетными. Исключения действуют для женщин, которые ездят в одиночку, а также для автомобилей, отвозящих детей в школу и забирающих их.

Ограничения пользования автотранспортом - одна из мер, призванных улучшить состояние воздуха в 20-миллионном мегаполисе.

Эксперты системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), входящей в подчинение министерства землеведения Индии, ранее сообщили о росте числа очагов возгорания жнивья в штатах Пенджаб и Харьяна на 90% менее чем за три дня. Сами крестьяне утверждают, что вынуждены сжигать пожнивные остатки, так как не имеют средств на покупку специализированной техники.