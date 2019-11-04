Шторм сдвинул к водопадам Ниагары судно, застрявшее на скалах 100 лет назад

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Ливни и шквалистый ветер сдвинули с места судно, которое более ста лет неподвижно покоилось на скалах реки Ниагара, сообщает телеканал CBS.
Баржа длиной более 20 метров в августе 1918 года сорвалась с буксира и была затоплена экипажем на канадском участке Ниагары. С этого момента судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада "Подкова", служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
Powerful storm dislodges old iron boat stuck near Niagara Falls https://t.co/hmeuzDqymN pic.twitter.com/gkqyySTmdM— CBS News (@CBSNews) 4 ноября 2019 г.
Шторм, обрушившийся на регион 31 октября, привел к тому, что судно сдвинулось вниз по реке почти на 50 метров.
В канадской комиссии парка Ниагара не исключают, что теперь течение может отнести судно к самому водопаду. Специалисты следят за ситуацией.