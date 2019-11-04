Первая половина наступившей недели в Москве будет аномально теплой

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первая половина недели в Москве будет аномально тёплой, температура воздуха будет выше 10 градусов, во второй половине значения вернутся в норму, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало недели будет аномально тёплое. Температура во вторник и среду в Москве будет выше 10 градусов. Не исключено, что во вторник будет перекрыт абсолютный суточный максимум температуры, который составляет 10,3 градуса", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что для пятого ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также анормально тепло, но температурный максимум для шестого ноября несколько выше.
"Вот такой всплеск тепла, он уже начался, мы сегодня ждём температуру в Москве около 10 градусов, продлится практически трое суток", - отметила Позднякова.
По словам синоптика, такая высокая температура больше соответствует последним числам сентября или началу октября. "И в среду, и в четверг погода будет довольно дождливой. Если в начале недели у нас ещё ожидается небольшой дождь, то в среду и четверг ожидается усиление дождя от небольшого до умеренного. Не исключено, что местами где-то выпадет значительное количество осадков", - сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что после тёплой половины недели, температура воздуха в столице вновь придёт в норму.
"К концу недели температура вернётся к норме. То есть не исключено, что у нас в ночные часы температура будет около нуля градусов, а местами слабоотрицательная. Дневная температура тоже будет не велика - в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов", - уточнила Позднякова.