Первая половина наступившей недели в Москве будет аномально теплой

"Начало недели будет аномально тёплое. Температура во вторник и среду в Москве будет выше 10 градусов. Не исключено, что во вторник будет перекрыт абсолютный суточный максимум температуры, который составляет 10,3 градуса", - сказала Позднякова.

Кроме того, синоптик отметила, что для пятого ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также анормально тепло, но температурный максимум для шестого ноября несколько выше.

"Вот такой всплеск тепла, он уже начался, мы сегодня ждём температуру в Москве около 10 градусов, продлится практически трое суток", - отметила Позднякова.

По словам синоптика, такая высокая температура больше соответствует последним числам сентября или началу октября. "И в среду, и в четверг погода будет довольно дождливой. Если в начале недели у нас ещё ожидается небольшой дождь, то в среду и четверг ожидается усиление дождя от небольшого до умеренного. Не исключено, что местами где-то выпадет значительное количество осадков", - сказала Позднякова.