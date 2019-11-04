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РИА Новости

Россиян на борту атакованного пиратами норвежского сухогруза не было

10:48 04.11.2019 (обновлено: 10:56 04.11.2019)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Граждан России не было среди экипажа норвежского судна MV Bonita, на которое напали пираты у берегов Бенина, весь экипаж состоял из филиппинцев, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бенине.
"Мы запрашивали информацию у местных властей, они сообщили, что там российских граждан нет, исключительно весь экипаж состоял из филиппинцев, то есть девять человек, которых они захватили, это тоже граждане Филиппин", - сообщили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили 9 человек. Отмечается, что оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.
Сотрудники полиции Камеруна
22 сентября, 10:40РИА Новости
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