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РИА Новости

Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море

11:49 04.11.2019 (обновлено: 12:57 04.11.2019)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры совместных учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые прошли в акватории Средиземного моря в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
По словам командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитана первого ранга Сергея Тронева, особенностью учений стало участие разнородной группировки.
В ее состав вошли, в частности, корабли Черноморского и Балтийского флотов, суда обеспечения, комплекс береговой обороны "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы и боевые катера ЧФ.
По словам Тронева, военным удалось добиться положительных результатов, кроме того, для поддержания уровня мероприятия боевой подготовки проводятся постоянно.
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Средиземное мореВоздушно-космические силы РоссииРоссияВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Опять наши бряцают оружием где-то в Средиземном море! Вот нет бы брать пример с проведения морских учений в Черном и Балтийском морях. Ну и что, что в них участвуют США, Франция и прочие натовцы! Учения проходят мирно, без всякой стрельбы и направлены на защиту и продвижение демократии!
4 ноября, 12:16
Голохвастов Анатолий
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