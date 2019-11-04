Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры совместных учений Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые прошли в акватории Средиземного моря в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
По словам командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитана первого ранга Сергея Тронева, особенностью учений стало участие разнородной группировки.
В ее состав вошли, в частности, корабли Черноморского и Балтийского флотов, суда обеспечения, комплекс береговой обороны "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы и боевые катера ЧФ.
По словам Тронева, военным удалось добиться положительных результатов, кроме того, для поддержания уровня мероприятия боевой подготовки проводятся постоянно.