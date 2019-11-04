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РИА Новости

В Москве аномальное тепло может стать рекордным

10:34 04.11.2019 (обновлено: 10:51 04.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка гуляет в Александровском саду в Москве
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Центральная часть России в понедельник оказалась между арктической и тропической воздушными массами, сообщает Центр погоды "Фобос".
В Москве температура составит 10 градусов, вероятны дожди. Во вторник может достигнуть рекордных 13 градусов (ранее говорилось о 10-11 градусах). Затем тепло начнет убывать — до девяти градусов выше нуля.
На юге Центрального региона воздух прогреется до 10—15 градусов. В Крыму и на Кубани температура будет выше 15-20 температура воды у побережья составляет около 17—20 градусов, что может вернуть купальный сезон. В Симферополе в концу недели воздух прогреется до 23-25 градусов, что соответствует июньским значениям.
Накануне стало известно, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Вчера, 15:42РИА Новости
Прошедший октябрь обновил рекорд тепла в Северном полушарии
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваСимферопольКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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