В Москве аномальное тепло может стать рекордным

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Центральная часть России в понедельник оказалась между арктической и тропической воздушными массами, сообщает Центр погоды "Фобос".
В Москве температура составит 10 градусов, вероятны дожди. Во вторник может достигнуть рекордных 13 градусов (ранее говорилось о 10-11 градусах). Затем тепло начнет убывать — до девяти градусов выше нуля.
На юге Центрального региона воздух прогреется до 10—15 градусов. В Крыму и на Кубани температура будет выше 15-20 температура воды у побережья составляет около 17—20 градусов, что может вернуть купальный сезон. В Симферополе в концу недели воздух прогреется до 23-25 градусов, что соответствует июньским значениям.
Накануне стало известно, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии.