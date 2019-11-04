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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 940 беженцев из Иордании и Ливана

10:23 04.11.2019 (обновлено: 10:24 04.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми на пограничном переходе "Насиб" на границе с Иорданией
Женщина с детьми на пограничном переходе Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 730 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в понедельник в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 941 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 728 человек (женщин – 218, детей – 371)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 4,9 тонн: в Айн-Аиша (провинция Эль-Кунейтра) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонн, в Шамият-эль-Мухайлиба (провинция Латакия) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонн.
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Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра и Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
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