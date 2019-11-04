В Сирию за сутки вернулись более 940 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 941 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 728 человек (женщин – 218, детей – 371)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
За прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 4,9 тонн: в Айн-Аиша (провинция Эль-Кунейтра) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонн, в Шамият-эль-Мухайлиба (провинция Латакия) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонн.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра и Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.