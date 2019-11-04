В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщение о готовности ополченцев приступить к разведению сил в районе Петровского и отметили, что последние обстрелы в районе этого участка были якобы 30 октября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и боевики должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В ДНР заявляли, что обстрелы в районе Петровского были со стороны украинских силовиков. При этом ополченцы готовы приступить к отводу сил в согласованную контактной группой дату - 4 ноября.