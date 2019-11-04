Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T10:20Z
https://ria.ru/20191104/1560554988.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155959/19/1559591970_0:68:3071:1795_1036x0_80_0_0_799e2f95ae6bf5ea2b2644953898c5c2.jpg
РИА Новости

В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией

10:20 04.11.2019
2170
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщение о готовности ополченцев приступить к разведению сил в районе Петровского и отметили, что последние обстрелы в районе этого участка были якобы 30 октября.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и боевики должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В ДНР заявляли, что обстрелы в районе Петровского были со стороны украинских силовиков. При этом ополченцы готовы приступить к отводу сил в согласованную контактной группой дату - 4 ноября.
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Вчера, 20:09РИА Новости
В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса
"В ряде СМИ 3 ноября появилась информация о том, что оккупационная власть 4 ноября готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (13.00 мск) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу", - приводит заявление представителей Киева СЦКК пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.
В СЦКК отметили, что ополченцы "не соблюдают минские соглашения и взятые на себя обязательства в трехсторонней контактной группе по установлению устойчивого режима прекращения огня".
Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима тишины в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 14:45РИА Новости
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
1313518
Обсудить 1
Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Украинский силовики
Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Сети высмеяли призыв Климкина "назло всем" сделать из Украины державу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
15:17Путин отметил вклад граждан других стран в развитие связей с Россией
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
Лента новостейМолния