В Киеве назвали сообщение ДНР о готовности к разведению сил провокацией

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщение о готовности ополченцев приступить к разведению сил в районе Петровского и отметили, что последние обстрелы в районе этого участка были якобы 30 октября.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и боевики должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В ДНР заявляли, что обстрелы в районе Петровского были со стороны украинских силовиков. При этом ополченцы готовы приступить к отводу сил в согласованную контактной группой дату - 4 ноября.
"В ряде СМИ 3 ноября появилась информация о том, что оккупационная власть 4 ноября готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (13.00 мск) 4 ноября. В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и замыливанием глаз мировому сообществу", - приводит заявление представителей Киева СЦКК пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.
В СЦКК отметили, что ополченцы "не соблюдают минские соглашения и взятые на себя обязательства в трехсторонней контактной группе по установлению устойчивого режима прекращения огня".
Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима тишины в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября.