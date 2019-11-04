Моряка, пропавшего после взрыва на танкере в Находке, ищут на суше и в воде

"С утра работы возобновились, было обследовано 5 тысяч квадратных метров водной акватории и 16,5 километра береговой черты. Поиски ведут судно "Петр Великий" и катер "Ямшит", на котором находится группа водолазов", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что сильный ветер и волна высотой два метра не позволяют водолазам осмотреть дно.

"Водолазные спуски пока не проводятся, поскольку ветер сильный и волна (высотой) два метра. Был только (проведен) наружный осмотр танкера. Как только погода позволит, начнут искать на дне. Пока этого не было", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.