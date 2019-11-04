На Сахалине авария нарушила электроснабжение пяти сел

"В воскресенья в Тымовском районе произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате сильного крена анкерной опоры № 1 вышла из строя линия Т-504 "ПС Тымовская – ПС Кировская". Без электроснабжения остались пять населенных пунктов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным ведомства, запитка по резервной высоковольтной линии 6л-ТМ 10 кВ позволила дать свет в села Кировское, Ясное, Белоречье и Палево. В настоящее время без электроснабжения остается только Зональное.