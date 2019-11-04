Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T09:46Z
https://ria.ru/20191104/1560554386.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_588057b4cd44cfb80f3a131ad031cab2.jpg
РИА Новости

На Сахалине авария нарушила электроснабжение пяти сел

09:46 04.11.2019
180
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Авария нарушила электроснабжение пяти населенных пунктов на Сахалине, информирует в понедельник региональный главк МЧС.
"В воскресенья в Тымовском районе произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате сильного крена анкерной опоры № 1 вышла из строя линия Т-504 "ПС Тымовская – ПС Кировская". Без электроснабжения остались пять населенных пунктов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным ведомства, запитка по резервной высоковольтной линии 6л-ТМ 10 кВ позволила дать свет в села Кировское, Ясное, Белоречье и Палево. В настоящее время без электроснабжения остается только Зональное.
Столица Южной Осетии - город Цхинвал
12 октября, 10:45РИА Новости
Южная Осетия в выходные осталась без электричества
В аварийно-восстановительных работах задействовано 2 бригады ПАО "Сахалин Энерго" и 3 единицы техники.
010111
Обсудить 0
СахалинМЧС РФПроисшествия
Рекомендуем
Тигр
В Приморье госпитализировали охотника после нападения тигра
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями
Дирижер Юрий Башмет
Юрий Башмет: использовать детей в корыстных целях — преступление
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Моряка, пропавшего после взрыва на танкере в Находке, ищут на суше и в воде
Кимберлитовая трубка Мир
Суд в Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника "Мир"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Рейс "Уральских авиалиний" Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте
Автомобили скорой помощи
В Приморье три человека погибли при столкновении легковушки с трактором
Врач корректирует параметры искусственной вентиляции легких
В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
В Шанхае открылась совместная российско-китайская лазерная лаборатория
Подготовка к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Путин направил приветствие участникам выставки "Память поколений"
Массовая гибель рыбы в Херсонской области Украины
В Херсонской области завели дело после гибели полутора миллионов особей рыб
Пират
Похищенные члены экипажа норвежского сухогруза являются гражданами Филиппин
Стенд российского производителя рыбных консервов торговой марки Спецзаказ
Врач рассказала о пользе рыбных консервов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев надеется на рост числа участников банка данных по терроризму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния