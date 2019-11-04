На Сахалине авария нарушила электроснабжение пяти сел

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Авария нарушила электроснабжение пяти населенных пунктов на Сахалине, информирует в понедельник региональный главк МЧС.
"В воскресенья в Тымовском районе произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате сильного крена анкерной опоры № 1 вышла из строя линия Т-504 "ПС Тымовская – ПС Кировская". Без электроснабжения остались пять населенных пунктов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным ведомства, запитка по резервной высоковольтной линии 6л-ТМ 10 кВ позволила дать свет в села Кировское, Ясное, Белоречье и Палево. В настоящее время без электроснабжения остается только Зональное.
12 октября, 10:45РИА НовостиЮжная Осетия в выходные осталась без электричества
В аварийно-восстановительных работах задействовано 2 бригады ПАО "Сахалин Энерго" и 3 единицы техники.