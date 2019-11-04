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РИА Новости

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

09:32 04.11.2019 (обновлено: 11:14 04.11.2019)
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© REUTERS / Soe Zeya TunСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
© REUTERS / Soe Zeya Tun
БАНГКОК, 4 ноя — РИА Новости. Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в Америке для "особого саммита".
На заседании присутствовали члены только трех делегаций: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — были представлены министрами иностранных дел.
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Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящие 2-4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. В качестве главы американской делегации прибыл советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По словам региональных наблюдателей, это нетипичное для Соединенных Штатов понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН.
Между тем в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный Вашингтоном вместе с деловым советом АСЕАН — США и американской торговой палатой.
Главой американской делегации выступает министр торговли Уилбур Росс, заявивший на открытии, что среди примерно одной тысячи участников мероприятия — 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.
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31 октября, 00:36РИА Новости
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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Роберт О'БрайенУилбур РоссДональд ТрампАссоциация государств Юго-Восточной АзииВ мире
Популярные комментарии
США понемногу становятся изгоем в мировой политике, хотя смуглый президент говорил обратное.
4 ноября, 11:28
InGood FitRu
1301510024
Да, заголовок не корректный. Из заголовка можно понять, что АСЕАН вообще проигнорировали саммит, но это не так.
4 ноября, 11:08
pppetrovich55 petrovich55
77610355
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