Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

БАНГКОК, 4 ноя — РИА Новости. Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ) не пришли на саммит с США, на котором представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в Америке для "особого саммита".

На заседании присутствовали члены только трех делегаций: премьер-министры Таиланда (председательствующего в этом году в АСЕАН), Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — были представлены министрами иностранных дел.

Трамп не приехал на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящие 2-4 ноября в столице Таиланда, и не направил в Бангкок ни вице-президента, ни госсекретаря. В качестве главы американской делегации прибыл советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен

По словам региональных наблюдателей, это нетипичное для Соединенных Штатов понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН.

Между тем в соседнем с мероприятиями АСЕАН зале спортивно-выставочного комплекса IMPACT на северной окраине Бангкока проходит Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный Вашингтоном вместе с деловым советом АСЕАН — США и американской торговой палатой.