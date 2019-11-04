Суд в Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника "Мир"

Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Восьмого октября Бурксер был обнаружен мертвым в СИЗО с признаками суицида.

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"4 ноября Верховным судом РС (Я) рассмотрены материалы по апелляционной жалобе адвоката в интересах обвиняемого — бывшего начальника рудника "Мир" Мирнинского ГОК АК "Алроса" Алексея Бурксера на постановление Якутского городского суда республики от 7 октября 2019 года, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей. Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление суда 1 инстанции и прекратить производство по делу в связи со смертью обвиняемого", - рассказали в пресс-службе.