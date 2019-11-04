Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T09:29Z
https://ria.ru/20191104/1560554026.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151782/38/1517823852_0:180:3004:1870_1036x0_80_0_0_964b9615aab95cc2efe92078c6f20153.jpg
РИА Новости

Суд в Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника "Мир"

09:29 04.11.2019
1118
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКимберлитовая трубка "Мир"
Кимберлитовая трубка Мир
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Верховный суд Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника "Мир", покончившего собой в СИЗО, сообщает пресс-служба суда.
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Восьмого октября Бурксер был обнаружен мертвым в СИЗО с признаками суицида.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
18 октября, 17:54РИА Новости
В Иваново будут судить полицейских, избивших мужчину за съемку на телефон
"4 ноября Верховным судом РС (Я) рассмотрены материалы по апелляционной жалобе адвоката в интересах обвиняемого — бывшего начальника рудника "Мир" Мирнинского ГОК АК "Алроса" Алексея Бурксера на постановление Якутского городского суда республики от 7 октября 2019 года, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей. Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление суда 1 инстанции и прекратить производство по делу в связи со смертью обвиняемого", - рассказали в пресс-службе.
120321
Обсудить 0
АлросаЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Ликвидация пожара в гостиничном комплексе на воде Мирная пристань в городе Кинешме Ивановской области
Пожар в гостиничном комплексе на воде в Ивановской области потушен
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Открытие совместной лазерной лаборатории Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук и Института прикладной физики РАН в Шанхае
В Шанхае открылась совместная российско-китайская лазерная лаборатория
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Автомобиль Следственного комитета России
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела об изнасиловании и избиении
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния