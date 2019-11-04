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РИА Новости

В США заявили, что вопрос о торговых преференциях для Таиланда раздули СМИ

09:18 04.11.2019 (обновлено: 09:27 04.11.2019)
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© AP Photo / Susan WalshМинистр торговли США Уилбур Росс
Министр торговли США Уилбур Росс
© AP Photo / Susan Walsh
Министр торговли США Уилбур Росс. Архивное фото
БАНГКОК, 4 ноя – РИА Новости. Вопрос о потере Таиландом ряда торговых преференций на импорт в США "непропорционально раздут СМИ" и может быть решен переговорами до момента вступления в силу нового списка общих торговых преференций США в апреле 2020 года, заявил в понедельник в Бангкоке министр торговли США Уилбур Росс.
"Этот вопрос, вопрос о торговых преференциях, непропорционально раздут средствами массовой информации", - заявил Росс с трибуны Индо-Тихоокеанского бизнес-форума, проходящего в понедельник в столице Таиланда "на полях" саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточно-Азиатского саммита.
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Министр торговли США назвал вопрос о преференциях Таиланду "незначительным" в сравнении с объемом импорта таиландской продукции в США и общим объемом таиландского экспорта.
"Экспорт формирует 70% ВВП Таиланда, это 340 млрд долларов общего объема экспорта, из этого объема только 4,4 млрд – экспорт в США по торговым преференциям, и из этого объема только 1,3 млрд приходится на те товары, по которым не продлеваются преференции, а еще 3,1 млрд долларов приходится на те товары, которые продолжат поступать в США по нулевым тарифам", - сказал Росс.
Министр торговли США добавил, что до апреля 2020 года "еще много времени", а сам вопрос о преференциях "поддается решению путем переговоров".
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С апреля 2020 года США отменили торговые преференции для нескольких видов товаров, импортируемых из Таиланда, назвав в качестве причины таких действий недостаточное обеспечение в Таиланде прав трудящихся на создание профессиональных союзов. Отзыв преференций больше всего повлияет на импорт в Америку таиландских замороженных морепродуктов. Таиландские и международные СМИ широко освещали тему американских преференций в последние недели. В ответ на волну сообщений СМИ представители правительства Таиланда сделали несколько заявлений о необходимости достижения договоренностей с США о восстановлении преференций.
Некоторые таиландские обозреватели считают, что отзыв преференций произошел в ответ на запрещение в Таиланде использования в сельском хозяйстве и ввоза на территорию страны пестицида глифосата, основным поставщиком которого на таиландский рынок были США.
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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Ассоциация государств Юго-Восточной АзииУилбур РоссСШАТаиландЭкономика
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