МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.
"С праздником, с Днем народного единства!" — написал глава правительства на своей странице во "ВКонтакте".
День народного единства официально отмечается в России начиная с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (по юлианскому календарю). Именно эту дату — 4 ноября по новой системе исчисления — выбрали в качестве дня государственного праздника.