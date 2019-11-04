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РИА Новости

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

09:13 04.11.2019 (обновлено: 11:09 04.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на территории ММДЦ "Москва-Сити"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на территории ММДЦ Москва-Сити
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

"С праздником, с Днем народного единства!" — написал глава правительства на своей странице во "ВКонтакте".

День народного единства официально отмечается в России начиная с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября (по юлианскому календарю). Именно эту дату — 4 ноября по новой системе исчисления — выбрали в качестве дня государственного праздника.
Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного единства на площади музыки в Тамбове
00:30РИА Новости
День народного единства в России
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Обсудить 6
День народного единстваДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Огромной политической ошибкой руководства России стала подмена Дня Великой Октябрьской социалистической революции в истории России на ничтожное историческое событие. 7 Ноября - это самый значимый день в 20-м веке не только для нашей страны, но и для всего мира. А 4-е ноября, так тьфу, никто в мире даже и знает, что это такое!
4 ноября, 10:50
scoffer
2100001
С праздником, дорогие мои россияне! Вместе мы непобедимая сила. «Если соберем волю каждого в одну волю — выстоим! Если соберем совесть каждого, в одну совесть — выстоим! Если соберем любовь к России каждого в одну Любовь — выстоим!». Иоанн Кронштадтский
4 ноября, 09:44
lyuda.terenteva.55
320006
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