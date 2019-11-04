Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

"С праздником, с Днем народного единства!" — написал глава правительства на своей странице во "ВКонтакте" .

День народного единства официально отмечается в России начиная с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.