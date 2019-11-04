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РИА Новости
Культура

Василию Лановому стало плохо во время спектакля

08:52 04.11.2019 (обновлено: 11:48 04.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
Народному артисту РСФСР и СССР стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация не понадобилась. Второй акт представления пришлось отменить.
Как рассказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок, сейчас Лановой находится дома. Из-за не очень хорошего самочувствия он не будет присутствовать на приеме в Кремле.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года. В Театре Вахтангова играет с 1957-го. Кроме того, известен своими ролями в таких фильмах, как "Война и мир" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Алые паруса" (1961), "Солярис" (1968) и многосерийной ленте "Семнадцать мгновений весны" (1973).
Василий Лановой в прогоне спектакля Пристань в Театре имени Вахтангова
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КультураТеатр имени Е. ВахтанговаМоскваВасилий Лановой
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