Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту РСФСР и СССР стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация не понадобилась. Второй акт представления пришлось отменить.

Как рассказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок, сейчас Лановой находится дома. Из-за не очень хорошего самочувствия он не будет присутствовать на приеме в Кремле.