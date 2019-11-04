Василию Лановому стало плохо во время спектакля

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля "Последние луны" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в воскресенье вечером.
Народному артисту РСФСР и СССР стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация не понадобилась. Второй акт представления пришлось отменить.
Как рассказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок, сейчас Лановой находится дома. Из-за не очень хорошего самочувствия он не будет присутствовать на приеме в Кремле.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года. В Театре Вахтангова играет с 1957-го. Кроме того, известен своими ролями в таких фильмах, как "Война и мир" (1965), "Анна Каренина" (1967), "Алые паруса" (1961), "Солярис" (1968) и многосерийной ленте "Семнадцать мгновений весны" (1973).