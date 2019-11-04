Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Женщина идет по дороге в парке во время дождя. Архивное фото

Женщина идет по дороге в парке во время дождя

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и морось ожидаются в Москве в понедельник, температура повысится до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Юго-западные ветры принесут нам первую порцию влажного средиземноморского воздуха с температурным фоном уже на 8-9 градусов выше климатической нормы начала ноября. Поэтому в Москве облачно местами возможен небольшой дождь, морось. Максимальная температура повысится до плюс 8 - 10 градусов, по области плюс 6-11", - сказал Тишковец.

Кроме того специалист отметил, что из-за высокой влажности воздуха утром и вечером местами образуется дымка с ухудшениями видимости.

"Ветер юго-западный, южный 4-9 метра в секунду", - сказал Тишковец.