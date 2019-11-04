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РИА Новости

Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:16 04.11.2019 (обновлено: 08:17 04.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 ноября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Агитационные листовки националистов из сбитого в Донбассе беспилотника
2 ноября, 16:02РИА Новости
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник националистов с агитацией против Киева
"За 3 ноября... зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Славяносербск, Калиново и Нижнее Лозовое.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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