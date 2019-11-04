Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник националистов с агитацией против Киева

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник националистов с агитацией против Киева

"За 3 ноября... зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Славяносербск, Калиново и Нижнее Лозовое.