Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 ноября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 3 ноября... зафиксировано пять обстрелов", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Славяносербск, Калиново и Нижнее Лозовое.