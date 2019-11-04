В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
Сообщается, что около 08.50 (05.50 мск) в ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Полицейские установили, что водитель Mitsubishi ехал по улице 22 Апреля в направлении улицы Белозерова, в районе дома № 56 он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".
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"В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi и его пассажир - женщина, а также водитель автобуса "ЛиАЗ" и его четыре пассажира обратились за медицинской помощью. В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 35 пассажиров - работники предприятия", - говорится в сообщении.