В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Сообщается, что около 08.50 (05.50 мск) в ГИБДД поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Полицейские установили, что водитель Mitsubishi ехал по улице 22 Апреля в направлении улицы Белозерова, в районе дома № 56 он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".