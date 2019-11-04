Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

"Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)", - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что при выборе кондитерских изделий следует отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках, так как импортная продукция долго транспортируется, а потому в ней используются консерванты, увеличивающие срок годности.

При выборе тортов советуют обращать внимание на состав. Так, если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные для увеличения срока хранения или создания привлекательного внешнего вида. При этом такие компоненты могут отрицательно влиять на человеческий организм.

"Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции", - добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали всегда внимательно читать этикетку перед покупкой, так как на ней должны быть указаны дата изготовления и срок годности изделия.

"Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете", - добавили в Роспотребнадзоре.