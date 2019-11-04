Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T09:54Z
https://ria.ru/20191104/1560552721.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153185/41/1531854145_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_0cfc33b974e4a8ff75824162a3342770.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

07:17 04.11.2019 (обновлено: 09:54 04.11.2019)
6447
CC0 / manfredrichter / Торт
Торт
CC0 / manfredrichter /
Торт. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
"Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Отдел с кондитерскими изделиями
6 августа, 08:30РИА Новости
Названы самые популярные у россиян сладости
В ведомстве отметили, что при выборе кондитерских изделий следует отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках, так как импортная продукция долго транспортируется, а потому в ней используются консерванты, увеличивающие срок годности.
При выборе тортов советуют обращать внимание на состав. Так, если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, это значит, что натуральные компоненты заменены на искусственные для увеличения срока хранения или создания привлекательного внешнего вида. При этом такие компоненты могут отрицательно влиять на человеческий организм.
"Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции", - добавили в Роспотребнадзоре.
Александр и торт на свадьбу, возле Монако
31 августа, 08:00Туризм
Кондитер Александр Селезнев — о том, как есть десерты и не толстеть
В ведомстве посоветовали всегда внимательно читать этикетку перед покупкой, так как на ней должны быть указаны дата изготовления и срок годности изделия.
"Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете", - добавили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что торты и пирожные нужно хранить при температуре от +2 до +6 градусов. При этом отличаются и сроки хранения. Так, торты и пирожные без отделки кремом можно хранить 72 часа, с белково-сбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом - 36 часов, а с заварным кремом или с кремом из взбитых сливок - до шести часов.
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи.
8 января, 08:00Туризм
Это не червяки! Десять странных десертов со всего мира
3786248
Обсудить 5
ЗдоровьеРоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Роспотребнадзору пора у же начинать работать а не сочинять сказки , на прилавках не должно быть в принципе не качественных продуктов.
4 ноября, 09:40
с старый прапор
1000000
а не роспотребназор ли должен следить за тем что и где нам продают? За что они там деньги получают? За советы?
4 ноября, 09:43
sekerak771
1000000
Рекомендуем
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Стоматологический кабинет
В Казахстане стоматолог жестоко "успокоил" ребенка во время приема
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
14:11Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Лента новостейМолния